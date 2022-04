Bye bye, Seelina: Das Gesicht des Allgäuer Seenlands verschwindet

Das Allgäuer Seenland verabschiedet sich von seiner Meerjungfrau. Darüber ist man in Weitnau nicht traurig. Wem es anders geht: Man kann sie ersteigern!

07.04.2022 | Stand: 12:27 Uhr

Schon bald ist Seelina Geschichte – und in Weitnau wurde das herbeigesehnt. So sehr, dass Bürgermeister Florian Schmid das vor der Wahl sogar zu einem Wahlversprechen machte. Worum es geht? Das „Maskottchen“ des Allgäuer Seenlands. Bisher räkelt sich die Meer- beziehungsweise Seejungfrau an den Ortseingängen der Mitgliedsgemeinden. Doch nicht mehr lange.

