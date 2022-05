Weitnau soll schöner werden: Das ist nun für mehr Lebensqualität geplant

Nach einem nun vorgestellten Konzept sind Gemeinde und Private gefordert, um Weitnau attraktiver zu machen. Zwei Projekte sollen bald konkret werden.

19.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ein attraktiver Ortskern in Weitnau: Das ist das Ziel des nun vorgestellten Innenentwicklungskonzepts, das in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro sowie unter reger Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Um das Ziel zu erreichen, sind neben der Gemeinde auch private Gebäudeeigentümer gefragt.

„Wir haben in Weitnau als Gemeinde nicht die Mittel, um ortsbildprägende Gebäude einfach zu kaufen und selbst zu sanieren“, sagt Bürgermeister Florian Schmid. Er setze deshalb auf Privatinitiativen. Bei der Vorstellung des Innenentwicklungskonzepts ging es deshalb auch um mögliche Fördertöpfe für private Bauherren. Schmid und seine Mitarbeitenden bieten sich zudem als Ansprechpartner für Eigentümer an.

Innenentwicklungskonzept Weitnau: Die Ortsmitte soll schöner werden

Die Gemeinde selbst hat sich vor allem zwei Projekte vorgenommen: Das alte Feuerwehrhaus neu zu beleben und den Platz davor umzugestalten. Den neuen Dorfplatz bezeichnet Schmid als „Leuchtturmprojekt“, beides soll nun vom Gemeinderat zeitnah angegangen werden. „Im Laufe des Jahres sollte klar sein, wie es weitergeht.“ Basis soll die Vorstudie aus dem Innenentwicklungskonzept sein, die eine stärkere Einbindung des Weitnauer Bachs vorsieht, Gastronomie, Sitz-, Sport und Spielbereiche. Wie berichtet, bietet seit Saisonbeginn ein Eiswagen Erfrischungen vor dem alten Feuerwehrgebäude. „Das belebt den Platz und geht schon in die richtige Richtung“, sagt Schmid.

Mehr Lebensqualität in Weitnau: Tempo 30 und Kurzzeitparken in der Ortsmitte?

Um die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte zu erhöhen, sei eine Verkehrsberuhigung entscheidend, heißt es im Abschlussbericht. Mögliche Maßnahmen könnten sein Tempo 30, kontrastierender Fahrbahnbelag und Baumpflanzungen an der Straße. Insgesamt sollen in der Ortsmitte weniger Autos parken und das auch nur noch mit kürzerer Dauer. Gleichzeitig sollen andere Parkplätze effektiver genutzt werden.

Erste private Bauvorhaben haben wie berichtet bereits begonnen. „Überall, wo ein Kran steht, haben wir bereits Erfolg“, sagt Schmid.