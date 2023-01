Vier auf einen Streich: Im Oberallgäu gab es mehrere Einbrüche in einer Nacht

In eine Skihütte, eine Pizzeria, ein Sportgeschäft und eine Gaststätte sind Unbekannte in Weitnau und Missen-Wilhams eingebrochen. Und das in derselben Nacht.

27.01.2023 | Stand: 12:53 Uhr

Im Oberallgäu sind Unbekannte in derselben Nacht in vier verschiedene Gebäude eingebrochen. Laut Polizei waren in Weitnau eine Skihütte und eine pizzeria betroffen. In Missen-Wilhams waren ein Sportgeschäft und eine Gaststätte das Ziel der Einbrecher.

Im Fall der Skihütte in Weitnau gibt es einen Verdächtigen

Um in die Skihütte in Weitnau zu gelangen hebelten die Täter vier Türen auf. Anschließend nahmen sie einen Kaffeevollautomanten, eine Musikbox und Wechselgeld mit. Verdächtigt wird laut den Beamten der Polizei Kempten ein Mann, der am Nachmittag in der Gaststätte war.

So sieht der Verdächtige aus:

Alter: Zwischen 25 und 45 Jahre alt

Größe: 1,90m bis 2,00m

Figur: Slaksige Statur

Aussehen: Blonde Haare

Kleidung: Schwarzer Mantel, Wollmütze

Fahrzeug: Dunkler Mercedes Kombi, vermutlich vom Typ Vito

Geld aus Pizzeria in Weitnau gestohlen

Bei dem Einbruch in eine Pizzeria in Weitnau entwendeten die Täter die Tageseinnahmen und Wechselgeld. Zuerst scheiterten die Unbekannten laut Polizei daran, die Türen aufzuhebeln. Deswegen zerstörten sie eine weitere Tür, um in die Pizzeria zu gelangen.

Auch Sportgeschäft und Gaststätte in Missen-Wilhams betroffen

In Missen-Wilhams stellten Polizeibeamte in derselben Nacht Hebelspuren an zwei Gebäuden fest. Laut Polizei hielten die Türen eines Sportgeschäftes und einer Gaststätte dem Einbruchsversuch allerdings stand.

Insgesamt entstand bei den vier Einbrüchen laut Polizei ein Schaden von etwa 6300 Euro. Die Kriminalpolizei Kempten bittet in allen vier Einbruchsfällen um Hinweise. Es ist unbekannt, ob es sich um dieselben oder unterschiedliche Täter handelt.

