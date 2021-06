Weitnaus ehemaliger Bürgermeister Alexander Streicher lebt einen anderen Ruhestand. Der 63-Jährige und seine Frau (57) sind Eltern einer zweijährigen Tochter.

Alles auf Anfang. Spontan kommt einem bei dieser Lebensgeschichte dieser Satz in den Sinn. Doch alles auf Anfang gilt in diesem Sinn nicht ganz für Alexander Streicher, dem ehemaligen Bürgermeister von Weitnau. Auch wenn manches so scheint.