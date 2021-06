Viele Allgäuer zieht es in die Ferne. Reisebüros aus der Region erklären, warum eine ausführliche Beratung in Corona-Zeiten besonders herausfordernd ist.

04.06.2021 | Stand: 20:30 Uhr

Allgäuer Bergblick eingetauscht gegen eine Liege am Strand. Immer mehr Menschen zieht es trotz Pandemie in die Ferne, sagt Alexander Berchtold, Inhaber von Berchtold Reisen in Kempten. „Die Zuversicht ist da und die Kunden wollen wieder reisen.“ Das liege vor allem an den sinkenden Infektionszahlen und den voranschreitenden Lockerungen. Doch ein Urlaubserlebnis wie vor der Corona-Pandemie gebe es noch nicht.