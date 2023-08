Welche Rolle spielt die Landwirtschaft auf der Allgäuer Festwoche 2023 überhaupt noch?

261 Aussteller präsentieren ihre Waren ab Samstag auf der Allgäuer Festwoche. Im Vergleich zu früher hat sich das Angebot verändert.

09.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das größte Klassentreffen im Allgäu nennt Hans-Peter Hartmann, Festwochen-Beauftragter im Kemptener Stadtrat, die Allgäuer Festwoche. An diesem Samstag ist es wieder so weit: Mitten in Kempten startet der viel beschworene Dreiklang aus Heimatfest, Kulturtagen und Wirtschaftsmesse. Das große Klassenfest eben, zu dem Menschen aus der gesamten Region strömen. Aber nicht nur, um gemeinsam zu feiern. Ein zentraler Bestandteil der Festwoche ist in diesem Jahr mit 261 Ausstellern wieder die Wirtschaftsmesse. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher dort? Und welche Rolle spielt die Landwirtschaft dabei überhaupt noch?

