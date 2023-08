Welche Tablette an welchem Tag? Apotheken bieten persönlichen Blister-Service

Viele Medikamente einnehmen zu müssen, kann eine große Aufgabe sein. Apotheken bieten einen Service: Die Tabletten werden in einem Blister individuell verpackt.

23.08.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Wer dauerhaft mehrere Medikamente verordnet bekommt, kann über den verschiedenen Pillen, die zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen eingenommen werden müssen, schon mal verzweifeln. Gar nicht zu reden davon, dass dabei auch Fehler passieren können. Apotheken bieten daher einen Service, bei dem jeder Kunde einen individuellen Tabletten-Blister zusammengestellt bekommt. Ein Problem: Es entsteht viel Müll, weil die Blister aus Aluminium oder Plastik nur einmal verwendet werden können. Doch es gibt Alternativen.

Das Blistern gebe es in Deutschland schon länger, sagt Apotheker Michael Bentz, der die Alpin-Apotheke in Kempten betreibt. Er bietet den Service an, den bisher vor allem Pflegeheime und -dienste nutzen. Bentz hat bisher zwischen 40 und 50 Kunden, die jede Woche einen Blister von der Apotheke erhalten – in der Regel per Post. 6,50 Euro kostet das pro Monat. „Die Wege für den Patienten entfallen“, sagt Bentz. Auch um die Rezepte vom Arzt kümmert sich die Apotheke. „Wir arbeiten eng mit den Patienten zusammen.“ Für Bentz eine Möglichkeit, das Abwandern ins Internet zu verhindern.

Blister aus umweltfreundlichem Material

Um die Müllberge klein zu halten, nutzt die Alpin-Apotheke inzwischen auch Blister aus einem umweltfreundlichen Material. Dafür gibt es mehrere Hersteller, einer davon ist Ecoblister aus Leipzig. Sowohl der Blister als auch die Folie, mit der er verschlossen wird, seien kompostierbar, verspricht Gründerin Dr. Mona Syhre. Bis zu vier Mal könne ein Blister verwendet werden. „Was uns antreibt, ist, dass Patienten nicht mehr mit sieben, acht Schachteln nach Hause geschickt werden“, sagt Syhre. (Lesen Sie auch: Nach Hangrutsch ist Geduld gefragt am Illerradweg)

Der Grund für eine Einmal-Verpackung sei die Hygiene, sagt Bentz. Zudem dürfe eine Tablette nicht mit dem Material, das sie umgibt, interagieren. Der umweltfreundliche Blister, den er nutzt, erfülle diese Voraussetzungen.

Hoefelmayrpark Kempten: Blistern ist "wahnsinnige Zeitersparnis"

Marie Pellegriti ist Pflegedienstleiterin im Hoefelmayrpark in Kempten – eine der Einrichtungen, die von der Alpin-Apotheke mit Blistern beliefert wird. „Für die Pflegekräfte ist das eine wahnsinnige Zeitersparnis“, sagt sie. Außerdem spare man Lagerflächen, da man Medikamente nicht vorrätig haben müsse. Knapp 2300 Blister verbraucht die Einrichtung jährlich – aus einem Verbund aus Karton und Plastik. Jede Woche werde ein neuer benutzt, sagt Pellegriti, die alten landen im Restmüll.

Der „Ambulante Pflegedienst Hermine“ aus Sonthofen stellt die Medikamente wöchentlich für seine Klienten selbst zusammen, in einer Verpackung aus Hartplastik. Diese könnten mit Desinfektionsmittel oder einfach in der Spülmaschine gereinigt und so teilweise mehrere Jahre benutzt werden, sagt Betreiberin Christine Nelitz. Aus ihrer Sicht würde das Blistern mehr Müll und mehr Kosten bedeuten.

Pflegedienst aus Sonthofen: Verantwortung für Medikamenten-Management lieber selbst tragen

Zudem sei es ihr lieber, selbst die Verantwortung für das Medikamenten-Management zu tragen. Allerdings betreue ihr Pflegedienst 20 bis 30 Klienten. Bei 100 sehe das sicher anders aus. (Lesen Sie auch: "Letzte Hilfe Kurs": Was Sterbenden und ihren Angehörigen gut tut)

Ihr Unternehmen habe auch schon Anfragen von Kliniken erhalten, sagt Syhre. Dort werden in der Regel Tabletten-Spender aus Plastik eingesetzt, die die Medikamente für einen Tag enthalten. Der Verbrauch im Klinikverbund Allgäu beträgt etwa 115.000 Stück pro Jahr. Eine nachhaltigere Alternative sei „durchaus eine überlegenswerte Option“, heißt es.

Was sagt eine Hausärztin zum Blistern?

Dr. Louise Cypionka ist Hausärztin in Sonthofen. Bisher betreut sie nur sehr wenige Patienten, die einen Blister-Service von der Apotheke nutzen. Grundsätzlich hält sie es für eine gute Sache.

Medikamenten-Plan: Je komplexer Medikamenten-Pläne werden, desto schwerer sei es auch, den Überblick zu behalten. Da könne ein Blister-Service entlasten.

Kontrolle: Bei einem Blister-Service sei die Apotheke als Kontrollinstanz miteinbezogen, sagt Cypionka. Fehler, auch auf Seiten der Praxis, die ein Rezept ausstellt, könnten verringert werden.

Alter: Mit zunehmendem Alter steige oft auch die Zahl der Diagnosen bei einem Patienten, sagt Cypionka. Daher seien ältere Menschen die Zielgruppe für einen Blister-Service. Jüngere Patienten sollten grundsätzlich eigenverantwortlich ihre Medikamente für Tag oder Woche bereitstellen und sich damit beschäftigen. Dennoch könne das Blistern auch bei Jüngeren dazu führen, dass Tabletten immer korrekt eingenommen werden.