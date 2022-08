Weniger ist mehr: Firmen aus Kempten und dem Oberallgäu zeigen, wie sie Energie sparen

Energieeffizient zu arbeiten, ist für immer mehr Firmen nicht nur guter Wille, sondern Notwendigkeit. Wie machen das Bosch in Blaichach oder das Forum Allgäu?

08.08.2022 | Stand: 06:15 Uhr

„Die Preisexplosionen gehen eigentlich an uns vorbei“, sagt Michael Weiß, der mit seiner Frau Katrin ein Bestattungsunternehmen und eine Schreinerei in Kempten betreibt. Viele Jahre schon heizt er mit Hackschnitzeln, vergangenes Jahr kam eine Photovoltaik-Anlage (PV) hinzu. Und seit etwa vier Wochen nutzt er einen Leichenwagen mit E-Motor. „Das macht ein paar hundert Euro im Monat aus“, sagt Katrin Weiß. Mit diesen Maßnahmen ist das Paar nicht alleine. Immer mehr Unternehmen investieren verstärkt in die eigene Energieeffizienz – wegen der Krise nun mehr denn je.

