Wenn die Festtagstafel an Weihnachten zur Arena wird

25.12.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Na, was macht die Liebe? Gibt’s in Kempten keine netten Männer? Und was ist eigentlich mit Kindern, jetzt da du langsam auf die 30 zugehst? Alle Jahre wieder: viele Menschen, viele Meinungen. Wenn die ganze Verwandtschaft an einer langen Tafel zusammenkommt, schwenkt anfängliche Harmonie schnell einmal in Zankereien um. Dann gleicht der Esstisch mehr einer Arena. Das Fest der übereifrigen Liebe könnte man wohl sagen – sind die Worte meist doch gut gemeint.

Wie ein Stück Speck zum Streitpunkt an der Weihnachtstafel wird

Es geht schon beim Essen los. Veganer und Vegetarierinnen kennen dieses Spiel: „Wie? Nicht einmal zu Weihnachten eine Ausnahme für den saftigen Braten?“ Irgendwer stellt diese Frage immer. Wird sie dann einmal doch nicht gestellt, kann auch das böse enden. Ein Beispiel: Es war einmal ein großer Topf voll Blaukraut. Wunderbar für Fans fleischloser Kost. Eigentlich. Denn ganz unten in eben diesem Topf verbarg sich ein Stück – eigentlich kein Stück, mehr ein Brocken – Speck. Als ich darauf biss: der Schreck. Meine Mutter saß neben mir (sie war an diesem Feiertag nicht in der Küche gestanden) und bemerkte meinen aufgeregten Blick. „Jetzt keinen Streit anfangen“, flüsterte sie mir ins Ohr. Dabei war ich doch gar nicht das Problem? Aber gut, ich hielt mich an ihre Worte. Spuckte das mit Speck belastete Kraut aus und schluckte den Ärger herunter. Alles für die Harmonie.

Wer Einwände gegen das Weihnachtsmenü hat, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen

Leichter wäre es gewesen zu streiten. Vielleicht auch besser, schließlich schreibe ich hier noch Jahre später darüber. Heruntergeschluckte Gefühle suchen sich ihren Weg. Klar, Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Versöhnung, der Vergebung, aber es gibt eben Dinge, die müssen einfach ausgesprochen werden. Wer also Einwände gegen das Weihnachtsmenü hat, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen.

Laut des britischen Meinungsforschungsinstituts „YouGov“ kam es 2019 bei einem Viertel der Befragten zu Streit unterm Weihnachtsbaum. Meistens wegen Problemen, die ganz unabhängig von Weihnachten existierten. Der Bruder, der zu viel zockt und die Zeit statt mit der Familie lieber vor dem Computer verbringt. Oder eben die Tochter, deren Lebensstil mit Tofu statt Braten nicht jeder in der Verwandtschaft versteht. In diesem Sinne: Harmonische Feiertage. Mögen die Spiele beginnen – und hoffentlich ohne Streit enden!