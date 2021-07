Wer Zeuge von Gewalt wie im Hofgarten Kempten wird, hat womöglich Angst, einzugreifen. Die Polizei verrät ihre Tipps. Und warum Helfer selten selbst Opfer werden.

Zivilcourage? Aber natürlich, werden die meisten sagen. Doch kommt es zu Gewalt, wissen viele nicht, wie sie reagieren sollen. Immerhin will man sich nicht selbst in Gefahr bringen. Nach Zwischenfällen wie jüngst im Hofgarten (wir berichteten) taucht deshalb immer wieder die Frage auf: Was tun, wenn eine Situation eskaliert? Wir haben bei der Polizei nach Tipps gefragt. Eines vorweg: Helfer und Zeugen werden demnach nur äußert selten selbst angegriffen.