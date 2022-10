Wenn Kinder trauern: Gemeinsam durch schwere Zeiten

Der Tod eines geliebten Menschen beschäftigt Kinder in besonderer Weise. Trauern und erinnern hilft, den Verlust zu überwinden. Tipps eines Erziehungsberaters.

„Geliebten verstorbenen Menschen im Familienkreis zu gedenken, kann etwas Kräftigendes sein“, sagt Michael Leicht von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kempten/ Sonthofen. Der Feiertag Allerseelen, der am 2. November begangen wird, dient als Tag des Gedenkens. Er kann Anlass sein, sich an Verstorbene zu erinnern, als Familie Zusammenhalt zu erfahren und Kinder in ihrem Umgang mit dem Tod zu begleiten.

Tage des Gedenkens können Kinder- und Erwachsenenseelen guttun, steht in der Mitteilung der Katholischen Jugendfürsorge (KJF). „Sie können helfen, Balance zu halten zwischen trauervoller und trauerfreier Zeit“, sagt der Erziehungsberater. Sich als Familie bewusst „Trauer-Zeit“ zu nehmen, könne sich positiv auf den kindlichen Gemütszustand auswirken.

Trauern nach einem Todesfall - Tipps für Eltern von Kindern

Für Kinder sei es wichtig, dass ihre Eltern ihnen eine neue Verbindung zu einer verstorbenen Person zeigen, sagt Leicht. Gemeinsames Erinnern stärke ihre Verbundenheit mit geliebten Menschen, die von ihnen gegangen sind, und nehme ihnen die Angst, sie zu vergessen. Beim gemeinsamen Gedenken erlebten Kinder, dass sie in ihrem Vermissen nicht alleine sind. So könnten Familien es schaffen, dem Tod und der Trauer das Bedrohliche zu nehmen.

Allerseelen kann auch allgemeiner Anlass sein, über das Thema Tod zu sprechen. „Ab dem Schulkindalter haben Kinder einen eher technisch interessierten Blick auf die Vorgänge rund um den Tod und erste Fragen tauchen auf“, sagt Leicht. Gut, wenn Eltern die Fragen direkt beantworten oder zugeben, wenn sie etwas nicht wissen. „Kinder sollten merken, dass über den Tod gesprochen werden darf und das Thema nicht mit Angst behaftet sein muss.“

Wenn geliebte Menschen gestorben sind - wie man Kindern bei der Trauer hilft

Michael Leicht gibt folgende Tipps zur Gestaltung eines Gedenktags:

Ausflug machen: Tage des Gedenkens können, müssen aber nicht, einen Besuch auf dem Friedhof einschließen. Sie eignen sich für jede Art von Familienausflügen und interessanten Aktivitäten, bei denen das Erinnern im Vordergrund steht.

Bildersprache anbieten: Die Vorstellung von den Menschen „im Himmel“ ist beispielsweise für viele Kinder gut verständlich. Aber auch Sterne oder Regenbogen bieten sich als Symbole an.

Mit Verstorbenen sprechen: Vielen Kindern hilft es, mit den Menschen zu reden, als wären sie anwesend.

Geschenke machen: Kinder schätzen es, etwas zu tun. Als Ritual können sie ein Geschenk basteln und dieses ans Grab oder zu einem Foto legen.

