„Wer feige ist, lebt länger“: Sepp Bergmann erzählt aus seinem Leben als Fluglehrer in Durach

Er absolvierte 26.000 Flugstunden, lernte Prominente im Cockpit kennen und musste Abstürze früherer Schüler hinnehmen. Jetzt lässt er das Fliegen hinter sich.

28.08.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Sepp Bergmann ist kein Mann der lauten Töne. Obwohl er viel zu erzählen hat. Wenn er erzählt, dann vor allem über Zahlen und Fakten. Das andere, das Persönliche, das Emotionale, kommt nur wie nebenbei. Die Zahlen und Fakten sind beeindruckend: Der 78-Jährige Fluglehrer und frühere Chef der Flugschule am Flugplatz Kempten-Durach hat über 26.000 Flugstunden in seinen Logbüchern stehen. Das sind mehr als so mancher Flugkapitän mit Interkontinentalflügen zusammenbringt. Er hat mehr als 500 Flugschüler zu Piloten ausgebildet. Und wie viele Landungen kamen zusammen? „Ich habe irgendwann aufgehört, zu zählen.“

