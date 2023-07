Wer geht während der Festwoche noch in die "Handwerkerferien"?

Früher machten Handwerksbetriebe und Bauunternehmen in Kempten und Umgebung während der Allgäuer Festwoche Betriebsurlaub. Aber wird das noch so gehandhabt?

27.07.2023 | Stand: 14:59 Uhr

Die Allgäuer Festwoche hat eine lange Geschichte. Kein Wunder also, dass sich während der über 70 Jahre ihres Bestehens das Eine oder Andere verändert hat. Ein Beispiel ist der obligatorische Betriebsurlaub vieler Firmen. Wie war das früher? Und halten die Unternehmen noch an der Tradition fest?

Der Festwochen-Beauftragte des Kemptener Stadtrats, Hans-Peter Hartmann hat lange einen Malerbetrieb geführt und sitzt nun im Vorstand der Baugenossenschaft. Dass die Handwerksbetriebe in und um Kempten während der Festwoche Betriebsurlaub gemacht haben, sei früher „ein ungeschriebenes Gesetz“ gewesen.

Denn viele Handwerker hätten auf der Allgäuer Messe gearbeitet – Schreiner, Maler, Zimmerleute. Während die Feierlichkeiten vonstatten gingen, hätten sie Urlaub machen können, um anschließend wieder für den Abbau bereit zu stehen. Das habe sich gewandelt, weil sich auch die Festwochen-Bauten geändert hätten.

Festwoche in Kempten: Beim Maler Sperl gibt es noch Handwerkerferien

Doch mindestens einen Handwerksbetrieb, der diese Tradition aufrechterhält, gibt es noch: Maler Sperl in Kempten. Junior-Chef André Sperl führt ihn in dritter Generation. Karl Sperl Senior gründete den Malerfachbetrieb 1951. Senior-Chef Karl Sperl weiß: „Schon seit mindestens 30 Jahren haben wir während der Festwoche von Haus aus Handwerkerferien.“ Und er kenne etliche andere Betriebe, die das genauso handhaben würden. (Lesen Sie auch: Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten ohne Nachtbus - Kritik aus dem Oberallgäu)

Denn während der Saison, im Sommer, können Sperls 25 Mitarbeitende normalerweise keinen Urlaub nehmen. Deshalb nutzen diese die freie Zeit in der Regel auch nicht für einen Festwochen-Besuch, sagt er. Viele würden stattdessen wegfahren.

Handwerkerferien: Bevölkerung akzeptiert den Urlaub mitten in der Saison

Dass mitten in der Saison die Telefone im Betrieb stillstehen, werde von der Bevölkerung aber akzeptiert, sagt der Senior-Chef. Und das trotz der Schwierigkeiten derzeit, überhaupt einen Handwerker zu finden.

Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer Schwaben, sagt, dass zumindest vor der Corona-Pandemie noch die „Bauferien“ bei vielen Bauunternehmen zur Festwoche gehörten. Meist sei bis zu Mariä Himmelfahrt gearbeitet worden – danach habe man den Betrieb ein oder zwei Wochen geschlossen. Dann „stehe“ natürlich die Baustelle. Also hätten sich auch andere Gewerke in die „Bauferien“ verabschiedet. Hinzu käme, dass viele Mitarbeitende schulpflichtige Kinder hätten, die während der Festwoche Ferien haben. Ideal, um in den Urlaub zu fahren. (Lesen Sie auch: Trachten-Trends 2023: So machen Sie Ihr Dirndl oder die Lederhose fit für die Festwoche)

Bauferien auf die Zeit nach der Festwoche verschoben

Rauch betreibt selbst eine Metzgerei in Waltenhofen. Seiner Erfahrung nach hätten auch viele seiner Kollegen und Kolleginnen ihre Geschäfte während der Messezeit geschlossen. „Viele der Kunden sind dann zu uns gekommen.“

Zu den Bauunternehmen, die sich viele Jahre während der Festwoche in die Bauferien verabschiedet haben, gehört Xaver Lipp aus Oy-Mittelberg. „Früher haben das alle Handwerksbetriebe so gemacht“, sagt Geschäftsführer Wendelin Höllisch. „Heute geht das nicht mehr.“ (Lesen Sie auch: Allgäuer Festwoche 2023: Programm, Termine und alle Infos im Überblick)

Manche Familien wollen die Reise-Hauptsaison meiden

Der Betriebsurlaub fällt deshalb seit fünf, sechs Jahren auf die zwei Wochen nach der Festwoche. 60 bis 70 Prozent der Beschäftigten würden in dieser Zeit Urlaub nehmen. Bestimmte Termin-Baustellen könne man aber gar nicht schließen, erklärt Höllisch. „Da muss man flexibel sein.“ Viele Familien würden zudem lieber vor oder nach der Festwoche wegfahren, wenn die Preise etwas günstiger seien. „Der August ist die teuerste Zeit.“