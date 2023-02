Wer hat Schuld am Tod des Vaters? Familienstreit geht in Kempten vor Gericht

Nachdem ein Diabetiker mehrere Stunden nicht ansprechbar ist, wählt sein Sohn den Notruf. Er habe zu spät gehandelt, wirft ihm der Bruder vor.

28.02.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Zwei Brüder sitzen sich in einem Sitzungssaal des Kemptener Amtsgerichts gegenüber. Einer auf der Anklagebank, der andere im Zeugenstand. Es geht um den Tod des Vaters und darum, wer daran Schuld hat. Unterlassene Hilfeleistung steht im Raum. Eine verfahrene Situation, viele Vorwürfe und am Ende kein Urteil. „Warum hat er nicht früher den Notruf gewählt?“, fragt der Allgäuer, der seinen jüngeren Bruder angezeigt hat. „Warum war er nicht in der Stadt? Warum hat mein Bruder Vater und Mutter alleine gelassen?“, fragt der 53-jährige Angeklagte.

