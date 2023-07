Wer soll pflegen? Konkurrenz um Fachkräfte im Oberallgäu wächst

Im Oberallgäu hat ein Pflegeheim Betten gestrichen, gleichzeitig werden Plätze geschaffen. Die Konkurrenz um Mitarbeitende wächst, der Bedarf auch.

05.07.2023 | Stand: 05:20 Uhr

Zum 1. Juli hat das Rote Kreuz in Oberstdorf aus Mangel an Fachkräften einen Abschnitt ihrer Pflegeeinrichtung „Haus der Senioren“ geschlossen. Gleichzeitig entstehen in der Region neue Pflegeplätze, die Konkurrenz der Einrichtungen um Mitarbeitende steigt damit. Der Bedarf an Pflege dagegen wird aller Voraussicht nach ebenfalls steigen: Das Landratsamt rechnet in den kommenden 14 Jahren mit knapp 7000 zusätzlichen Menschen im Alter von über 70 Jahren.

