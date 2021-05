Kommt ein neuer Wertstoffhof mit Blick auf den Grüntensee zwischen Oy-Mittelberg und Wertach?

Der Vorschlag eines Wertstoffhofes mit Wertach sorgt erneut für Diskussionen in Oy-Mittelberg. Um welchen Standort es geht und welche Alternativen es gibt.

13.05.2021 | Stand: 14:02 Uhr

Lange Wartezeiten und wenig Platz bei der Anlieferung – die Lage am Wertstoffhof in Oy-Mittelberg ist angespannt und seit April 2019 immer wieder Thema im Gemeinderat. Damals nannte Ratsmitglied Erhard Liebl (CSU) die Situation ein „totales Chaos“. Jetzt – rund zwei Jahre später – präsentiert Andreas Breuer vom Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK), zuständig für Abfallmanagement und Technologie, Vorschläge für einen „Wertstoffhof der Zukunft“ und sorgt damit für Diskussionsstoff im Rat. Denn entstehen soll so ein Wertstoffhof zusammen mit Wertach.