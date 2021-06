Westenrieder Töpferscheiben stehen still: Ulrike und Michael Speith geben die Produktion auf

Das Paar hat die Töpferei über 30 Jahre lang betrieben, nun läuft der Abverkauf. Ihre Keramik ist geschätzt in Küchen und als Kunstobjekte.

Von Monika Rohlmann

04.06.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Der Ausstellungsraum ist noch gut bestückt, im Garten geben sich zahlreiche bunte Keramikstelen, lustige Gesellen und Gesichter ein Stelldichein. Kunstinteressierte sind willkommen. Derweil herrscht in der ehemaligen Werkstatt Aufbruchsstimmung: Ulrike und Michael Speith wollen ihre Töpferei in Westenried nach 32 erfolgreichen Jahren aufgeben. Der Kunst wollen sie verbunden bleiben – wenn auch auf andere Weise. So hat sich Michael Speith auf einzigartige Figuren und Schalen in japanischer Raku-Technik spezialisiert. Ehefrau Ulrike schwärmt ebenso für Raku-Keramik, die von ihr mit Glasur veredelt wird.