Am Sparkassenquartier können die Architekten loslegen

Auslobung steht für den Wettbewerb ums Sparkassen-Quartier. Ob der Arkadenbau erhalten bleibt, soll geprüft werden. Denkmalschutz hat besonderes Gewicht.

01.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Eine wahrlich sensible Stelle in Kempten ist das Sparkassenquartier am Übergang zwischen historischer Stifts- und Reichsstadt. Entsprechend genau schauen Bürger, Vereine, Behörden auf die Entwicklung. Mit wachen Augen blicken auch die externen Architekten des Gestaltungsbeirats auf Details rund um Denkmal- und Ensembleschutz und künftiger Nutzung.

