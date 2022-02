Was zählt sind Wertschätzung und Arbeitszeiten. Dazu kommt ein Lohn über Tarif. Auf diese Punkte setzt Familie Reinalter setzt im Hanusel Hof in Hellengerst.

13.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wertschätzung und Arbeitszeiten sind für Wolfram Reinalter Kernfaktoren, um in Hotellerie und Gastronomie Beschäftigte zu halten. „Mitarbeiter müssen sich im Unternehmen wohlfühlen“, sagt Reinalter, der mit Eltern und zwei Brüdern den Hanusel Hof in Hellengerst führt. Die Redaktion sprach mit ihm über Rezepte, um in der Branche dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.