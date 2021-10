Junge Menschen aus Akademikerfamilien gehen deutlich öfter studieren als Arbeiterkinder. Claudia Zucknik aus Kempten und ihre Kollegen wollen das ändern.

25.10.2021 | Stand: 18:32 Uhr

Kinder aus Arbeiterfamilien finden auch heute noch seltener den Weg an die Hochschule als Kinder aus Akademikerfamilien. Das zeigen Erhebungen des Deutschen Studentenwerks. So sollte das aber nicht sein, findet Claudia Zucknik aus Kempten. Die 31-Jährige engagiert sich deshalb seit sechs Jahren in der Organisation Arbeiterkind.de. Diese unterstützt und ermutigt ehrenamtlich Schülerinnen und Schüler zum Studium. Auch wenn sie damit Vorreiter in ihrer Familie sind.