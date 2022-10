Wie geht’s mit den Meisterkonzerten in Kempten weiter?

Vorerst bleibt im Theater alles so, wie es der verstorbene Franz Tröger geplant hat. Bald muss sich Theaterleiterin Armbruster aber was Neues einfallen lassen.

25.10.2022 | Stand: 17:25 Uhr

Beim ersten Meisterkonzert der Saison am kommenden Samstag beginnt eine neue Ära im Kemptener Theater. Denn jener wird fehlen, der seit Jahrzehnten diese Konzertreihe organisierte und gestaltete: Franz Tröger, der im Juni starb. Dass das Nationale Sinfonieorchester der Ukraine auf der Bühne Platz nehmen wird, ist freilich ihm zu verdanken, ebenso die Programmierung der neun weiteren Konzerte bis zum Ende der Saison. Doch wie wird es danach mit den Meisterkonzerten weitergehen? Wer wird künftig welche Ensembles und Orchester verpflichten? Wie wird das Programm aussehen?

Carmen Stürmer übernimmt die Einführung in die Meisterkonzerte in Kempten

Auf diese und etliche weitere Fragen weiß Theaterdirektorin Silvia Armbruster derzeit noch keine Antworten. Ein wenig Zeit hat sie dafür noch. Erst Ende Februar muss das (Konzert-)Programm für die Saison 2023/24 stehen. Sie mache sich darüber immer wieder Gedanken, habe aber noch kein Konzept gefunden, sagt Armbruster. Sie lässt durchblicken, dass es nicht eins zu eins so weitergehen wird, wie bisher. Und dass die Finanzierung einer Konzertreihe künftig schwieriger werden wird.

Nur eine Sache ist inzwischen geklärt, nämlich wer die Einführung in die Konzerte übernimmt. Franz Tröger hatte sie – dank seiner geistreichen wie humorvollen Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern – zu einer kultigen Angelegenheit werden lassen. Nun wird Carmen Stürmer diese Aufgabe übernehmen. Die 33-Jährige aus Wien studierte Theater- und Medienwissenschaften und genoss zudem künstlerische Ausbildungen in Operngesang und Schauspiel. Im vergangenen Mai inszenierte sie am Landestheater Schwaben in Memmingen. Außerdem spielt Stürmer Cello und Klavier mit Orchestererfahrung.

Nach Tod von Franz Tröger sind noch viele Fragen offen

Sie wird jeweils aus Wien anreisen, sagt Armbruster, um 45 Minuten vor Beginn der Meisterkonzerte Musikerinnen und Dirigenten in einem dialogischen Gespräch zum Auftritt zu befragen. Zudem wird Carmen Stürmer die Programmhefte für die Konzertabende schreiben. „Sie ist eine sehr gute Repräsentantin von Klassik“, sagt Theater-Chefin Armbruster. „Sie spricht klar und kommunikativ über Musik.“

Diese Personalie ist aber das bisher einzig Konkrete für die Ära nach Franz Tröger. Wer Silvia Armbruster weitergehende Fragen stellt, erntet durchweg die Antwort: „Das weiß ich noch nicht.“ So ist offen, ob es erneut einen künstlerischen Leiter oder eine künstlerische Leiterin der Reihe geben wird. Man habe über eine mögliche Nachfolge noch mit Franz Tröger sprechen können, sei aber zu keinem Ergebnis gekommen, erklärt Armbruster. Das habe sich bisher nicht geändert.

Finanzielle Lage am Kemptener Theater wird für Chefin Armbruster zur Herausforderung

Lesen Sie auch

Kommentar Zukunft der Meisterkonzerte in Kempten: Natürlich wird sich was ändern

Ebenfalls offen ist, ob das Programm sich hinsichtlich des Umfangs und der Stilistik ändern wird. In Armbrusters Überlegungen fließt allerhand ein. Etwa dass es schon eine Konzertreihe mit populärer Musik im Theaterprogramm gibt („akusTiK“). Oder dass das Abo für die Meisterkonzerte im Zuge der Corona-Pandemie „extrem geschrumpft“ sei – will heißen: Das Publikum für eine reine Klassik-Schiene wird weniger.

Außerdem sei die finanzielle Lage im Theater inzwischen deutlich angespannter: Armbruster muss mit weniger Geld haushalten. „Ich gehe mit angezogener Handbremse ans Planen“, sagt sie.

Fazit für Armbruster, Stand jetzt: Es wird weiterhin eine Klassikreihe geben. Aber vielleicht wird sie kleiner ausfallen. Und es wird wohl weniger Kammermusik geben, weil dieses Feld vom Festival Classix bedient wird. Außerdem kann sich Armbruster vorstellen, andere Aspekte und Arten von Klassik anzubieten. Eines sei aber für sie klar: „Ich möchte mein Publikum nicht enttäuschen.“

Nationales Sinfonieorchester der Ukraine kommt nach Kempten