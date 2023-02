Wie hoch ist der Bedarf nach Corona-Tests in Kempten noch ?

Anspruch auf den kostenlosen Bürgertest hat, wer Alte, Pflegebedürftige und Kranke besuchen will – alle anderen zahlen. Lassen sich Kemptener noch testen?

07.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Menschen, die Besuche in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen machen wollen, dürfen aktuell noch einen kostenfreien Corona-Test machen. Ebenso pflegende Angehörige. Ende Februar könnte sich das ändern – denn dann läuft die aktuelle Testverordnung aus. Wie hoch ist der Andrang in den Testzentren in Kempten noch?

Ob die Testverordnung wirklich bis Ende Februar andauert, hält Roland Lack für fraglich.

„Das Thema Corona ist in der Bevölkerung aktuell nicht mehr da“, sagt Roland Lack, Leiter der Corona-Teststellen in Leubas und am Eisstadion in Kempten. Je zwei Stunden wird dort täglich getestet. Ein Schnelltest kostet dort zehn Euro. „Im Moment kommen fünf bis zehn Personen pro Tag“, sagt Lack. Er ist der Meinung, dass die Testverordnung vorzeitig beendet werden wird: „Längstens bis Aschermittwoch wird das noch gehen“, sagt Lack.

Beim BRK hatte man eine Welle von Coronafällen erwartet - diese blieb aus

In der Teststation des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in der Gerberstraße gibt es die Möglichkeit zu Schnelltests. „Vor allem an Wochenenden kommen viele Menschen zum Test“, sagt Dietmar Schenk, Verantwortlicher für die Teststationen des BRKs. Die Zahl der Menschen, die einen Test nicht etwa für den Besuch im Krankenhaus oder Pflegeheim benötigen, gehe gegen null. Die Station habe für die kalte Jahreszeit eine Welle von Erkältungen und Coronafällen erwartet und damit auch die Notwendigkeit von mehr Tests. „Das ist alles nicht eingetreten“, sagt Schenk. Die Kosten für Selbstzahler liegen laut Webseite des BRKs bei 9,50 Euro.

Nur wenige Menschen testen sich ohne Besuchszwecke

In der Bahnhofsapotheke beim Klinikum Kempten würden im Moment mehr Menschen zum Testen kommen. „Wir testen hier primär Besucher des Klinikums“, sagt Apotheker Dietmar Wolz. Vor allem kurz vor Besuchsbeginn wäre der Andrang hoch. „Es sind Einzelfälle, wenn jemand nicht in die Klinik will.“ Das kostet laut Webseite 9,50 Euro.

Auch bei den Testzentren am Parktheater und Biomassehof sei der Anteil an Menschen, die kostenpflichtige Tests für zwölf Euro machen, sehr klein – also nicht zu Besuchszwecken. Die Personengruppe, die zum Testen kommt, sei bunt gemischt. „Ein bisschen hat es sich aber ins Alter verlagert“, sagt Yannick Jugel, Betriebsleiter der beiden Stationen.