Professor Henning Austmann von der Hochschule Hannover zeigt in Kempten, wie ein Wandel zu mehr Nachhaltigkeit das Leben sogar bereichern kann.

18.10.2021 | Stand: 17:14 Uhr

Alle Welt, so scheint es, redet über Nachhaltigkeit und Klimaschutz – doch was ändert sich effektiv? Der Freundeskreis Lebenswertes Kempten lädt zusammen mit der Hochschule Kempten und dem Klimaschutzmanagement der Stadt zu einem Vortrag von Prof. Henning Austmann. Er lehrt an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Hochschule Hannover und spricht darüber, wie ein nachhaltiges Leben aussehen kann – und warum es glücklicher macht.