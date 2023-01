Fahrtüchtigkeit: Soll es für Senioren Prüfungen geben?

Das sagen die Allgäuer Bundestagsabgeordneten Stephan Thomae (FDP) und Mechthilde Wittmann (CSU) zum Thema Fahrerlaubnis bei Senioren.

Nach dem tödlichen Unfall in Scheidegg, bei dem ein Senior auf den Gehweg gefahren war, gibt es neue Diskussionen ums Thema Fahrtauglichkeit. Ein ehemaliger leitender Oberstaatsanwalt fordert eine gesetzliche Regelung: Die Fahrerlaubnis sollte ab einem bestimmten Alter (zum Beispiel ab 70) enden, wenn sie nicht rechtzeitig verlängert wird und ein Arzt die Fahrtüchtigkeit bestätigt. Der Jurist wählt harte Worte: „Wie lange noch müssen Unschuldige sterben, weil ein uneinsichtiger, seniler und fahruntüchtiger Senior am Steuer sitzen darf?“

Stephan Thomae möchte prüfen, ob es beim Deutschen Verkehrsgerichtstag Studien oder Beschlüsse zum Thema gibt

FDP-Bundestagsabgeordneter Stephan Thomae möchte zunächst prüfen, ob es beim Deutschen Verkehrsgerichtstag Studien oder Beschlüsse zum Thema gibt. „Man sollte die Diskussion um Fahrtüchtigkeitsprüfungen in gewissen Abständen ergebnisoffen führen.“ Im Straßenverkehr lauerten so viele Gefahren, dass ab einem gewissen Alter solche Prüfungen nicht als Schikane empfunden werden sollten. Ein Zaubermittel für eine sprunghafte Verbesserung der Verkehrssicherheit sieht Thomae hier aber nicht. (Lesen Sie hier. 40 Ältere in Kempten und dem Oberallgäu geben Führerschein freiwillig ab)

Mechthilde Wittmann hält ergänzende Überprüfungen ab einem bestimmten Alter überlegenswert

Laut CSU-Bundestagsabgeordneter Mechthilde Wittmann passen sich viele Senioren an ihre Fähigkeiten an, in dem sie Tempo und Streckenlänge verringern, den Abstand vergrößern oder geeignete Fahrzeuge aussuchen. Ergänzende Überprüfungen seien aber ab einem bestimmten Alter überlegenswert. Experten sollten eine behutsame Lösung erarbeiten, die bei Betroffenen Akzeptanz findet. Zum Beispiel kann sich Wittmann einen Sehtest in bestimmten Abständen vorstellen, zumal diese Einschränkung gut kompensiert werden könne.