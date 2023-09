Wie man die Macht übernimmt (langsam): "Die Partei"-Chef Martin Sonneborn zu Gast in Kempten

Sonneborn erzählte im ausverkauften Künstlerhaus vom Werdegang seiner Partei. Diese nimmt an der Landtagswahl teil, doch im Vordergrund steht der Humor.

28.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eine erfolgreiche Serie der vergangenen Jahre hieß „How to sell drugs online (fast)“, also „Wie man Drogen online verkauft (schnell)“. Der Abend mit Martin Sonneborn hätte den Titel „Wie man die Macht übernimmt (langsam)“ tragen können. Der Vorsitzende der Partei „Die Partei“ war am Mittwoch zu Gast im mit etwa 100 Zuschauern ausverkauften Künstlerhaus in Kempten. So führte der Satiriker in seinen Auftritt ein: Es gehe darum, „wie man eine Partei gründet und die Macht übernimmt“. Laut einer Analyse der „Partei“-Wahlergebnisse dauere es 64 Jahre.

