Wie Menschen aus Kempten Kindern aus verstrahlten Gebieten halfen

Brigitte Römpp gründete einen Verein, die Schmidts adoptierten ein Geschwisterpaar. Sie erzählen, wie sich die Reaktorexplosion in Kempten und Umgebung auswirkte.

26.04.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Man kann sie nicht sehen und nicht riechen. Trotzdem gefährdet sie die Gesundheit der Menschen, die mit ihr in Berührung kommen: radioaktive Strahlung. Als vor 35 Jahren, am 26. April 1986, ein Atomkraftwerk im heute ukrainischen Tschernobyl explodierte, brachten Wind und Regen in den Tagen und Wochen danach die Strahlung auch ins Allgäu. Brigitte Römpp und Rainer Schmidt aus Kempten erinnern sich noch, wie sie diese Zeit erlebten. Etwa zehn Jahre später entschloss sich Römpp, Kindern aus einem strahlenbelasteten Gebiet in Belarus zu helfen. Rainer Schmidt und seine Frau Rosaria adoptierten ein Geschwisterpaar, das dort im Kinderheim lebte.