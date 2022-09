Wie sich Pappe und Papier in Kunst verwandeln können

Der Weg durch die Freudenberg-Unterführung wird zum unterhaltsamen Gang – wegen der „K-art-on“-Kunstwerke. Der Verein beteiligt sich auch an der Kunstnacht.

16.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Künstlervereinigung „K-art-on“ nimmt in ihrer neuen Ausstellung den Vereinsnamen wörtlich und zeigt in der Kemptener Freudenbergunterführung „Karton:agen“. Das K im Namen des seit 2004 bestehenden Vereins steht für Kempten; „art on“ ist die Verkürzung des Gedankens: the art must go on. „Wir alle wollten mehr und weitergehen, sowohl im eigenen Anspruch als auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit“, sagt Vorsitzende Traudl Gilbricht.

Nach Schlitten, Schuhen und Bändern nimmt sich die Gruppe jetzt das Medium Karton vor. Neun Künstler und Künstlerinnen zeigen, was man alles mit Karton, Papier und Pappe machen kann. Passend zu den Schaufenstern der aufgegebenen Geschäfte in der Unterführung sorgen Sabine Busse, Traudl Gilbricht, Eva-Caroline Dornach, Siglinde Knestel und Monika Gauss für verblüffende und vielfältige Kreation vom Anziehen: Aus übriggebliebenen Plakaten, Zeitungen und buntem Krepppapier entstanden „Overdressed“ Kleider, „Dirndl“ sowie spanische Kostüme und Schnitte aus den 1920er Jahren.

Hier zwei Werke von Monica Gauss: "Paper curtain" und "Pixelmania". Bild: Harald Holstein

Von den Frauen gibt es zudem ein exotisches Blumenbeet, dekorative Muster, Stadt- und Küstenlandschaften im Stil klassischer Gemälde. Sabine Busse formuliert mit Papier ein politisches Plädoyer: „Freiheit ist bunt!“

Hans Ritschmann erschafft Profile von „Wanderern“ und archaischen Köpfen, die sich rhythmisiert und plastisch aus der Fläche abheben. Aus Kartons schüttet Wolfgang Post „Ideen nicht von Pappe“. Gerhard Weiß nimmt in drei Bildern sarkastisch-kritisch die „Wahrheit“ unter die Lupe. Für entspannten Humor sorgt Wolfgang Steinmeyer mit einem „Einblick in die Ärztekammern“ in kleinen Schachteln. Mit ihm hat Eva-Caroline Dornach auch ein Video mit einem überraschenden, lustigen Ende gemacht. Die erstaunlichen Variationen und Einfälle rund um Kartons macht einen Gang durch die Unterführung zu einer unterhaltsamen Angelegenheit.

In der Kunstnacht am 24. September zeigen die Künstler Origami-Faltanleitungen.

Die Ausstellung läuft bis 30. November 2022; offen werktags 8 bis 20 Uhr,