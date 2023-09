"Wie sieht das Allgäu in 50 Jahren aus?": Junge Menschen fragen Politiker vor der Landtagswahl

Der Stadtjugendring lädt zur „Wahlparti“. Klimaschutz, Wohnungsnot und Flucht sind dabei Thema. Die Diskussion soll die Partizipation Jugendlicher stärken.

Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Auch wenn viele von ihnen noch nicht wählen dürfen, sollen junge Menschen in Kempten die Kandidaten des Wahlkreises kennenlernen und politische Themen mit ihnen diskutieren können – das ist das Ziel der „Wahlparti“ des Stadtjugendrings (SJR), die am Montag, 18. September, um 18 Uhr in Künstlerhaus stattfindet. Jugendliche würden viele Themen ganz anders denken als Ältere, sagt Geschäftsführer Alexander Haag. „Die neun Millionen wahlberechtigten Menschen entscheiden auch für junge Menschen: Geht es jetzt um Parkplätze für Autos oder um den Zugang zu Regionalbussen.“

"Wahlparti" soll Dialog zwischen den Generationen fördern

Damit sich die Diskussion tatsächlich um Themen dreht, die auf Landesebene entschieden werden, haben die Verantwortlichen des SJR gemeinsam mit jungen Menschen acht Cluster festgelegt. Um Klimaschutz, Mobilität, Bildung, Digitalisierung, Flucht und Migration, Wohnen, queeres Leben und Vielfalt sowie um politische Mitbestimmung soll es an dem Abend gehen. Junge Menschen würden zum Beispiel auf Wohnungssuche anderen Herausforderungen begegnen, auch vom Klimawandel seien sie in anderem Umfang betroffen. Haag: „Da geht es dann darum: Wie sieht das Allgäu nicht in 20, sondern in 50 Jahren aus?“

Spannend sei erfahrungsgemäß der Dialog zwischen den Generationen. Die Veranstaltung richtet sich zwar speziell an Menschen bis 27 Jahren, doch es seien alle willkommen, die etwa von Familienthemen betroffen sind. Besucherinnen und Besucher können den Direktkandidaten ihre Fragen stellen können. Nicht eingeladen sind laut Haag Vertreterinnen und Vertreter der Kleinstparteien sowie der AfD. Ziel der Veranstaltung, sagt Haag: „Unser Job ist es auch, die Komplexität politischer Entscheidungen zu verdeutlichen.“

"Keine Placebo-Antworten": Jugendliche sollen deutlich nachfragen

Um Partizipation – dafür steht das „i“ in „Wahlparti“ – vielfältig möglich zu machen, komme außerdem ein digitales Quiz zum Einsatz, auch wird die Diskussion auf der Plattform Instagram übertragen. Auf kommunaler Ebene könnten sich Jugendliche bereits niederschwellig einbringen, etwa in der Jugendkommission, sagt Thomas Wilhelm, Vorsitzender des SJR Kempten: „Darüber hinaus muss mehr passieren. Jugendliche wollen sich engagieren, denken aber weniger parteipolitisch.“

Im entspannten Rahmen, den das Künstlerhaus biete, seien auch die Kandidaten auf der Bühne lockerer. Das liege ebenso an den Jugendlichen, sagt Haag. „Sie lassen keine Placebo-Antworten zu und nehmen die Politiker in die Mangel.“ Auch persönliche Antworten abseits der Parteiprogramme erhoffe sich das Organisationsteam.

