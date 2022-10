Wie Unternehmer Christoph Köhler aus Durach eine geflüchtete Familie aus Nigeria unterstützt

Der Unternehmer Christoph Köhler engagiert sich für die Familie Aghogho in Kempten. Er möchte auch andere Menschen dazu ermutigen – und erzählt, was er erlebt.

16.10.2022 | Stand: 12:28 Uhr

Stellen Sie sich vor, Sie brechen in ein fremdes Land auf, um sich und ihrer Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Auf welche Probleme stoßen sie wohl in Ihrem Alltag? Würden Sie sich über einen Einheimischen freuen, der Sie ein wenig an die Hand nimmt? Mit diesem Leitgedanken fördern die Diakonie Kempten und der Sozialdienst muslimischer Frauen (SmF) Patenschaften für geflüchtete Menschen. Christoph Köhler aus Durach ist so ein Einheimischer, der die Familie Aghogho aus Nigeria unterstützt.

