Wie viel darf Klimaschutz kosten? Buchenberg diskutiert über Ausgaben für Gütesiegel

Der European Energy Award soll Kommunen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit helfen. Buchenberger Rat diskutiert über Ausgaben.

27.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Lademöglichkeiten für Elektro-Autos und Infotage für Hausbesitzer zur Solarenergie setzte Buchenberg bereits im Rahmen des European Energy Awards (EEA) um. Auch in den kommenden Jahren will die Kommune sich weiter an dem Nachhaltigkeitsprogramm beteiligen. Das entschied nun der Gemeinderat – nicht ohne über den Sinn der Maßnahmen zu diskutieren. Ratsmitglied Willi Oberhofer ( CSU) sagte: „Ich werde zunehmend kritischer. Auch diese Umweltthemen belasten unsere Verwaltung und die Zuschüsse muss ebenfalls jemand zahlen.“

Debatte zum Heizungsgesetz: Zweimal zahlen, erst freiwillig, dann per Gesetz?

Während Oberhofer die Arbeit des gemeindlichen Arbeitskreises Energie lobte, kritisierte er die „katastrophale Bundesregierung“. In der Debatte im Rat ging es etwa um das neue Heizungsgesetz, das den Umstieg aufs Heizen mit erneuerbaren Energien einleiten soll. Die Novelle hat auch Auswirkungen auf das Wärmeplanungsgesetz für Kommunen.

Die Gemeinde plant, gefördert durch EEA, eine Aktion unter dem Motto „Check-deine-Heizung“ über etwa 14.000 Euro für Bürgerinnen und Bürger. Andreas Horner (CSU) fragte: „Wir wissen noch nicht, was letztlich für Hausbesitzer mit dem Heizungsgesetz herauskommt. Müssen wir dann zweimal zahlen?“ Das sei vermutlich nicht der Fall, sagte Bürgermeister Toni Barth. In der Vergangenheit sei Buchenberg über das Programm viel eher mancher Kommune voraus gewesen.

Nachfrage nach "Check-deine-Heizung" ist im Oberallgäu groß

Wegen der hohen Nachfrage sei die Check-deine-Heizung-Aktion allerdings erst 2025 umsetzbar. Wolfgang Kuisl (Freie Wähler) sagte: „Bis dahin sollten die rechtlichen Fragen ohnehin geklärt sein.“

„Das ist nicht nur ein Programm zum Geld ausgeben“, sagte Energieteam-Leiter und Kämmerer Rolf Bischof. Von Windkraft bis zur Hausmeister-Schulung informiere das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza). Mitarbeitende der Verwaltung erlangten so einen Blick über den Tellerrand, sagte Bischof. Außerdem schaffe eine Zustimmung zum EEA jetzt, die Möglichkeit auf Förderungen von bis zu 70 Prozent bis zum September des Jahres 2026.

Klimaschutzkonzept soll für Buchenberg auch eine "Zielkontrolle" sein

Für 2023 beschloss der Rat in seiner Sitzung bereits einige Maßnahmen: Unter anderem geplant ist die Berücksichtigung klimaneutraler Energieversorgung beim Kita-Neubau und eine Radl-Rallye, um Schwachstellen im Verkehrssystem ausfindig zu machen.

Auch für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes entschied sich das Gremium. Barth: „Natürlich verdient jemand daran, aber das hilft uns weiter.“ Kosten dafür stünden noch nicht fest. Für Felder wie Landwirtschaft oder Verwaltung wird dabei der CO2-Ausstoß berechnet und gibt laut Bischof Rückschlüsse auf Einsparmöglichkeiten. Er sagt: „Es ist auch eine Kontrolle, ob das, was wir umgesetzt haben, wirkt.“