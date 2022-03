Wieder 900 Teilnehmer beim "Montagsspaziergang" in Kempten

Demonstranten bleiben ihren Botschaften gegen Impfpflicht und für Selbstbestimmung treu. Diesmal zeigt auch die AfD Präsenz am Hildegardplatz.

14.03.2022 | Stand: 20:59 Uhr

Der „Montagsspaziergang“ hat weiter seine Anhängerinnen und Anhänger. Laut Polizeiangaben lag die Zahl der Teilnehmer vergleichbar zu der in der vergangenen Woche bei 900. Die AfD war mit einem Pavillon bei der Commerzbank vertreten, direkt gegenüber der kleinen Schar der Gegendemonstranten.

Diesmal ging es mit den bekannten Botschaften vom Hildegardplatz aus über Memminger und Rottachstraße. Am Rathaus vorbei stieg der Lärm von Tröten und Kuhglocken besonders an.

Grußbotschaft an den Oberbürgermeister

Zurück am Ausgangspunkt lautete die viel beklatschte Botschaft an Oberbürgermeister Thomas Kiechle: „Er sollte nicht über uns reden, er sollte mit uns reden.“ Der OB hatte vergangene Woche die Kundgebungen angesichts des Kriegs in der Ukraine als "schwer ertäglich" bezeichnet.

Nach knapp zwei Stunden löste sich die Menge auf. Die Einsatzleitung sprach von einem friedlichen Verlauf der angekündigten Veranstaltung.