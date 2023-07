Wieder Kita-Ärger in Dietmannsried: Alles nur ein "Missverständnis"?

Erneut kracht es zwischen Dietmannsried und der Kirche: Die Kita teilte Eltern mit, die neue Gruppe starte doch nicht. Das Rathaus erfährt das durch Zufall.

16.07.2023 | Stand: 06:46 Uhr

Erneut große Aufregung um die Kita St. Blasius in Dietmannsried: Nach dem jahrelangen Konflikt zwischen Gemeinde und Kirchenvertretern um eine zusätzliche Gruppe, der Einigung und der Ankündigung eines Starts zum 1. September wurde nun den Eltern in einem Schreiben überraschend wieder abgesagt. Die Nachricht lässt im Rathaus geglättet geglaubte Wogen wieder wallen. Jedoch: Laut dem Betreiber, dem Kita-Zentrum St. Simpert, handelt es sich bei all dem um ein „Missverständnis“. Was steckt dahinter?

