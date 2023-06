Wieder zerstören Unbekannte Bäume am Illerdamm in Kempten - "Wir haben resigniert"

Der Kemptener Tiefbauamtsleiter verurteilt den Vandalismus am Illerdamm aufs Schärfste. Nur was unternimmt die Stadt jetzt?

09.06.2023 | Stand: 06:16 Uhr

Erneut haben Unbekannte junge Bäume im Bereich der Iller in Kempten angesägt und damit zerstört, jetzt im Juni zwei, im Mai einen und im Februar fünf. Wie reagiert die Stadt auf die sich wiederholenden Fälle von Vandalismus? Wir haben bei Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann nachgefragt.

Um den wievielten Fall handelt es sich mittlerweile? Wann hat die Serie angefangen?

Markus Wiedemann: Innerhalb von einem Jahr wurden 17 Bäume abgesägt, drei am Illerdamm, 14 auf der Seite des Friedhofs. Im Juni vergangenen Jahres haben die Aktionen angefangen. In dieser Größenordnung hatten wir das in der Stadt noch nie. Die ersten Bäume wurden noch unten am Stamm abgesägt. Dann haben wir die nachgepflanzten bis auf Kopfhöhe mit Bibernetzen, eine Art Gitter, und Bastmatten geschützt. Daraufhin wurden die Stämme weiter oben durchgesägt – meist nicht komplett, so dass wir den Schaden erst nach einer Weile entdeckt haben und die Bäume nach und nach abstarben. Vor allem Kastanien sind betroffen.

Welchen finanziellen Schaden haben die Unbekannten dadurch bisher angerichtet?

Wiedemann: Wenn man vom reinen Materialwert der Bäume ausgeht, sind es 25.000 Euro. Rechnet man etwa Personalkosten und Pflege hinzu, kommen wir auf insgesamt 50.000 Euro.

Markus Wiedemann, Tiefbauamtsleiter bei der Stadt Kempten Bild: Ralf Lienert

Wie geht die Stadt nun dagegen vor? Sind Kameras eine Option?

Wiedemann: Wir werden in dem Bereich keine Bäume mehr pflanzen, wir haben resigniert. Für uns sind die Aktionen einfach völlig unverständlich. Die Bäume dort stören doch niemanden. Wir haben sie als Beitrag zum Klimaschutz gepflanzt und dann werden sie einfach mutwillig zerstört. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Was müssen das für Menschen sein, die das machen? Das Thema Video kommt für uns aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht infrage. Außerdem dürfen kommunale Videoaufzeichnungen nicht dazu dienen, Straftäter zu verfolgen. Das ist Aufgabe der Polizei. Wie gesagt: Wir pflanzen nun keine weiteren Jungbäume mehr dorthin.