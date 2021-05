Wieso der Rathausplatz in Kempten nun Fußgängerzone ist

Kempten verbannt Autos weitgehend aus der Kneipenmeile. Radler dürfen bei Schrittgeschwindigkeit im Sattel bleiben. Was sich sonst noch im Zentrum ändert.

Vor Jahren schon brachte die SPD eine Idee zur Verkehrsberuhigung im Zentrum auf. Ziel war, die Fußgängerzone von der Rathausgasse auf die Kneipenmeile am Rathausplatz auszudehnen. 2018 scheiterte ein entsprechender Antrag noch am Widerstand von CSU und Freien Wählern. Mittlerweile gab es ein Umdenken. Im vergangenen Oktober stimmte der Verkehrsausschuss einstimmig für den Plan. Jetzt wird er umgesetzt. (Lesen Sie auch: Kempten: Auch samstags wieder Würstle und Kässpatzen auf dem Markt)

Autos sind damit bis auf wenige Ausnahmen aus dem Areal zwischen Kronenstraße und Heinrichgasse verbannt. Der Lieferverkehr ist in den Morgen- und Abendstunden erlaubt. Auch die Zufahrt für Lastwagen am Haupteingang des Rathauses vorbei ist an diese Lieferzeiten gebunden.

Weil genügend Fläche zur Verfügung steht, dürfen Radler auf dem Rathausplatz in Schrittgeschwindigkeit auf dem Sattel bleiben. Irrtümlich wurden deren Rechte auf den neuen Verkehrsschildern zeitlich beschränkt, stellte sich am Donnerstag heraus. Diese Hinweise werden ausgewechselt.

Fußgängerzone Kempten: Testphase für Radler in der Gerberstraße

Ebenfalls ohne zeitliche Begrenzung darf nun in der Gerberstraße geradelt werden. Auch dort gilt freilich Schrittgeschwindigkeit. Eine Testphase ist vorerst bis 31. Oktober anberaumt. Bis dahin soll sich zeigen, ob dieser Abschnitt der Fußgängerzone in seiner vorhandenen Breite von Passanten und Radfahrern dauerhaft gemeinsam genutzt werden kann. Der kommunale Ordnungsdienst wirft ein Auge darauf, ob sich alle an die Regeln halten.

In Fischerstraße, Klostersteige und teilweise in deren Abzweigungen gelten dagegen Einschränkungen für Radler. Sie dürfen in diesen Fußgängerbereichen dort nur zwischen 18 und 10.30 Uhr im Schritt-Tempo fahren. In Lockdown-Zeiten war für alle reichlich Platz. Wenn die Geschäfte wieder öffnen, stellen Radler inmitten der vielen Passanten aber eine Gefahr dar.

Mit begrenzten Lieferzeiten Rücksicht auf die Nachtruhe nehmen

Wie rund ums Rathaus werden die Lieferzeiten in den Fußgängerzonen auf täglich 6 bis 10.30 Uhr sowie 18 bis 22 Uhr geändert. Damit folge die Stadt den Vorgaben zur Nachtruhe nach dem Immissionsschutzgesetz. Die sei für Anwohner in der Fußgängerzone nicht immer gegeben gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Die Beschilderungen werden aktuell erneuert beziehungsweise neu aufgebaut.

