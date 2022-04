Unbeteiligte Frau behindert Rettungseinsatz in Wiggensbach und verletzt Polizisten

Scheinbar grundlos blockierte eine 60-Jährige einen Rettungseinsatz am Sportplatz in Wiggensbach. Auch gegen Polizeibeamte wehrte sie sich aggressiv.

Eine Frau hat am Donnerstag einen Rettungseinsatz in Wiggensbach behindert. Wie die Polizei mitteilt, wurden Rettungskräfte am Nachmittag zu einer Sportanlage gerufen. Eine unbeteiligte 60-Jährige kam hinzu und störte die Sanitäterinnen und Sanitäter, woraufhin diese die Polizei riefen.

Wiggensbach: Frau verletzt Polizisten am Rücken

Die Frau erhielt einen Platzverweis. Als sie diesem nicht folgen wollte, schoben die Polizistinnen und Polizisten sie zur Seite. Die Frau versuchte sich aus ihrem Griff zu winden und schlug gezielt nach den Beamten. Ein Polizist wurde dabei am Rücken verletzt, sodass er nicht mehr arbeitsfähig war. Die Frau bekommt nun eine Anzeige.

