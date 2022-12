Wildbach im Rappenalptal zerstört: Hilft nur mehr Bürokratie?

Kreistag diskutiert über umstrittene Baggerarbeiten in Oberstdorf - aber nur kurz. CSU sieht weiter viele Fragen offen. Grüne fordern: Fehler aufarbeiten.

09.12.2022 | Stand: 15:02 Uhr

Die nicht genehmigten Bauarbeiten an einem Wildbach im Rappenalptal beschäftigen nicht nur Verwaltungsbehörden, Naturschützer und Justiz. Sie könnten auch Konsequenzen für die Eigentümer andere Gewässer haben. Das machte am Freitag in einer Kreistagssitzung in Dietmannsried die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller deutlich. Anders als beim Ausbau eines Gewässers mit größeren Eingriffen ist laut Landratsamt für Arbeiten zum Gewässerunterhalt keine schriftliche Genehmigung nötig. Das könne man in dieser Form wohl nicht mehr machen, erwartet Baier-Müller. (Lesen Sie hier: Bach im Rappenalptal zerstört: Aktenvermerk wirft Fragen auf)

Landrätin Baier-Müller: Wöchentlich 20 Beschwerden über zu viel Bürokratie - Wird es jetzt noch schlimmer?

Die Landrätin bedauerte das, zumal sie schon jetzt jede Woche mindestens 20 Hinweise und Beschwerden bekomme, dass alles zu bürokratisch sei. Doch nach dem Vorfall im Rappenalptal könnte künftig auch für Unterhaltsarbeiten an Gewässern ein offizieller Akt mit schriftlicher Bewilligung nötig werden. „Das bedauere ich, es wird aber so sein müssen.“

Eine große Diskussion oder ein Aufarbeiten der Geschehnisse und der Rolle des Landratsamtes blieb im Kreistag aus. Baier-Müller hatte die Entwicklung um den Natuschutz-Eklat kurz zusammengefasst, zugleich aber erklärt, dass der Kreistag hier eigentlich nicht zuständig sei.

„Nach der sogenannten Pressekonferenz und der heutigen Stellungnahme sind noch viele Fragen offen“, sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Joachim Konrad. Kritik übte er mit Blick auf das laufende Verfahren nicht, warnte aber, den Fall als Begründung zu nehmen, mehr zu bürokratisieren.

Grünen-Abgeordneter Gehring: "Es wurden Fehler gemacht; die sind aufzuarbeiten"

Grünen-Landtagsabgeordneter Thomas Gehring forderte, die Fehler aufzuarbeiten und Maßnahmen in Naturschutzgebieten künftig fachlich zu begleiten. Er kritisierte die Kommunikation zwischen unterer und oberer Naturschutzbehörde sowie dem Ministerium als lückenhaft. "Vielleicht hätte auch das Landratsamt früher kommunizieren müssen", sagte er in der Kreistagssitzung. Als "schwierig" empfindet Gehring nach eigenen Worten das verhalten der Alpgenossenschaft, die sich abgeschottet habe.

Laut Landrätin stand am Freitag ein Ortstermin mit Baufirmen an, die als Sofortmaßnahme aufgeschüttete Kieswälle am Bachrand wieder öffnen sollen. Derweil warnt jetzt der Landesbund für Vogelschutz in Bayern, den Schaden für die geschützten Lebensräume durch die geplanten Maßnahmen noch zu vergrößern. Man müsse erst mögliche Auswirkungen der geplanten punktuellen Öffnungen umfassend prüfen.