Bei einem Unfall in Kempten wurde eine 82-jährige Bus-Passagierin verletzt. Schuld war wohl eine Autofahrerin.

19.11.2021 | Stand: 12:46 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 82-jährige Seniorin bei einem Unfall in Kempten verletzt. Wie die Polizei berichtet, bog eine Autofahrerin zunächst von der Bahnhofstraße in die Haubenschlossstraße ein - wendete dann aber so unvermittelt, dass ein Linienbus stark bremsen musste.

Unfall in Kempten: 82-Jährige verletzt

Durch diese Vollbremsung stürzte die 82-jährige Bus-Passagierin. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht.

Mehr Polizei-Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.