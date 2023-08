Motorradfahrer verfolgen und schlagen Tesla-Fahrer

Wilde Szenen spielten sich laut Allgäuer Polizei gestern auf der A7 zwischen Woringen und Kempten-Leubas ab. Im Mittelpunkt: zwei Biker und ein Tesla-Fahrer.

20.08.2023 | Stand: 14:22 Uhr

Der 51-jährige Fahrer eines weißen Teslas wurde auf der A7 bei Woringen im Unterallgäu zunächst von zwei Motorrädern rechts überholt.

Als er eines davon wiederum überholte, wurde er laut Polizei durch Gesten vom Fahrer bedroht. Später nahmen die beiden Motorradfahrer den Tesla laut Mitteilung zwischen sich und bremsten ihn aus.

Motorradfahrer verfolgt Tesla-Fahrer und schlägt ihn in der Autobahn-Abfahrt Kempten-Leubas

Als der Autofahrer an der Anschlussstelle Kempten-Leubas von der Autobahn abfuhr, verfolgte ihn einer der Motorradfahrer, stellte ihn noch in der Ausfahrt und soll ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Das teilt die Polizei mit.

Nach weiteren Drohungen konnte der Tesla-Fahrer mit seinem Fahrzeug schließlich flüchten. Doch auch die beiden mutmaßlichen Täter entkamen ebenfalls unerkannt.

Die Verkehrspolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0831/9909-2050.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Autobahn-Drängler einen gefährlichen Unfall auf der Autobahn A96 bei Holzgünz im Unterallgäu verursacht. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nun strafrechtlich verantworten.

Gerade in den Ferien: Immer wieder Raser und Drängler auf Allgäuer Autobahnen

Raser, Drängler, Staus und zahlreiche Baustellen: Auf den Autobahnen im Allgäu herrscht gerade zum Wochenende und jetzt in den Ferien Hochbetrieb. Zwei Polizisten erzählen hier, was sie alles erleben. Bei ihren Kontrollen in der Region hat die Polizei unter anderem ein ziviles Fahrzeug mit Videoanlage im Einsatz. Verstöße gegen Abstandsregeln oder das Tempolimit können so aufgezeichnet werden. Wenn Raser oder Drängler später aus dem Verkehr gezogen werden, können sie ihr Fehlverhalten angesichts der Aufnahmen nicht mehr abstreiten.