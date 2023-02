Ja zur Windkraft, Angst vor Wildwuchs - Neues Gesetz beschäftigt das Oberallgäu

Seit Jahren diskutiert Buchenberg über Windräder. Nun bringt der Gemeinderat Planungen auf den Weg, bevor ihm der Bundzuvorkommt.

02.02.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Schon einmal habe die Diskussion um Windkraft die Buchenberger Bevölkerung und sogar manche Familie gespalten, sagte Bürgermeister Toni Barth ( CSU) während einer Sitzung des Gemeinderats. Vor mehr als zehn Jahren entschied sich das Gremium dagegen, Flächen zum Bau solcher Anlagen auszuweisen. Nun dränge die Zeit, sagte Barth am Dienstag. „Wenn wir die Planungen lenken wollen, dann müssen wir jetzt entscheiden.“ Ein neues Bundesgesetz macht Windkraft vielerorts im Oberallgäu zum Thema – auch in ehemals geschützten Wäldern.

10-H-Regel und Funkfeuer spielen mit neuem Bundesgesetz kaum noch Rolle in Bayern

Seit 1. Februar gilt das Wind-an-Land-Gesetz. Es soll den bundesweiten Ausbau der Windkraft, der zuletzt ins Stocken kam, beschleunigen und vereinfachen. Das Gesetz legt einen Zeitplan fest und nimmt Bayern in die Pflicht: Bis 2032 muss der Freistaat 1,8 Prozent seiner Fläche für Windkraft zur Verfügung stellen. Es gebe also kein Vorbei mehr an solchen Anlagen, sagte Barth: „Wenn wir jetzt aktiv werden, können wir einen Wildwuchs aber verhindern.“

Anlagen zur Gewinnung von Windenergie standen in der Vergangenheit etwa im Kürnacher Wald, bei Eschach oder im Wirlinger Wald zur Debatte. Zwischen 2009 und 2013 prüfte die Gemeinde mehrere Vorhaben, doch der Rat entschied sich letztlich gegen jedes von ihnen. „Die Einstellung in der Bevölkerung hat sich mittlerweile geändert“, sagte Barth, etwa durch Klimawandel und Energiekrise. Ebenso falle die 10-H-Regel weg, ab Juni dürfen Windräder sogar bis zu 800 Meter an Wohnsiedlungen rücken. Auch Bedenken zum Funkfeuer seien mittlerweile ausgeräumt. Galt hier bei früheren Planungen noch ein 15-Kilometer-Radius von Kempten-Leubas aus, so sei dieser nach aktuellen Berechnungen nicht mehr haltbar.

"Keine 20 Windräder" in Buchenberg geplant - Was die Gemeinde vor hat

Mit diesen veränderten Grundlagen wurde auch der Regionale Planungsverband wieder aktiv und ging vor wenigen Tagen mit Vorschlägen auf die Kommunen zu. Darin beinhaltet: Buchenberger, Eschacher und Kürnacher Wald. Zunächst müsse die Gemeinde lediglich zu den sogenannten Suchräumen Stellung beziehen, sagte Barth. „Es ist fraglich, ob das jemals zum Tragen kommt. Vieles davon wird herausfallen.“

„Schall und Rauch“ sei jegliche Planung ohnehin, wenn Bayern das vorgegebene Flächenziel nicht rechtzeitig erreicht, erläuterte Barth. In dem Fall werde der Bund aktiv. Doch selbst dann seien durch die Gemeinde ausgewiesene sowie ausgeschlossene Flächen ein Anhaltspunkt. Einstimmig entschied sich das Buchenberger Gremium für die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans.

Wie viele Windräder in Buchenberg entstehen sollen, sei noch offen. Barth sagte: „Zwei werden vermutlich nicht reichen, 20 Windräder wollen wir aber auf keinen Fall.“ Auch anderswo im Oberallgäu befeuert das neue Gesetz Überlegungen zur Windkraft, zum Beispiel in Durach. Aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen galt die Gemeinde bislang als Ausschlussgebiet, nach den angepassten Plänen wären Anlagen im Kempter Wald nun aber denkbar. Bürgermeister Hock sagte: „Unsere Aufgabe ist jetzt, zu schauen, wie sich unsere gemeindlichen Pläne mit den Vorschlägen des Regionalen Planungsverbandes kombinieren lassen.“ Eine Berechnung des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) habe ergeben, dass Durach mit etwa zwei Windrädern energieautark sein könnte. „Das können wir schaffen“, sagte Hock, wirtschaftlich gesehen brauche es aber wohl mehr.

Müssen Buchberger auch für andere Oberallgäuer Gemeinde Windräder bauen?

Nicht in jeder Gemeinde im Oberallgäu sei Windkraft möglich, etwa in Lauben. Ein Buchenberger fragte: „Wird auf Buchenberger Flächen dann mehr gebaut, als für uns nötig wäre?“ Das sei laut Barth möglich. Gemeinderat Reinhold Merz (CSU) äußerte Bedenken zu Natur- und Landschaftsschutz. Die „Initiative Landschaftsschutz Kempter Wald und Allgäu“ teilt diese Sorgen laut Vorsitzendem Reinhold Faulhaber: „Wenn unsere (...) bisher ruhigen Waldgebiete mit Hunderten von Windkraftanlagen verspargelt werden, dann wird das Gesicht des Allgäus total entstellt.“ Auch solche Faktoren wollen Gemeinde und Planungsbüro beachten, sagte Barth: „An den Eschacher Weiher etwa würde Windkraft nicht passen.“

Ein Jahr hat die Gemeinde nun Zeit für die Teilfortschreibung. Barth: „Ein sportlicher Fahrplan.“

Info: Suchräume des Regionalen Planungsverbands für Windenergie unter www.region.allgaeu.org