"Wir bleiben Teil der Klimabewegung" - Claudia Roth spricht in Kempten über Lützerath-Kompromiss

Beim Neujahrsempfang der Grünen lobt Kulturministerin Claudia Roth das Stadttheater Kempten. Landtagswahlkandidat Markus Reichart verrät ein Geheimnis.

05.02.2023 | Stand: 16:57 Uhr

„Ja, wir waren lange gegen Rüstungsexporte in Krisengebiete“, sagte Claudia Roth beim Neujahrsempfang der Grünen im Stadttheater Kempten. Auch sie sei Teil der Friedensbewegung gewesen. Jetzt als Staatsministerin für Kultur und Medien sei der politische Alltag ein anderer, auch vom Krieg in der Ukraine geprägt. Roth: „Was wäre das für ein Frieden, wenn wir Putin nachgeben?“ Die Bundespolitikerin blickte auf ein herausforderndes Jahr zurück und blieb trotz allem hoffnungsvoll – auch für die im Oktober anstehende Landtagswahl in Bayern.

