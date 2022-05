„Wir diskriminieren, auch wenn wir das nicht wollen“ - Was tun?

Rassismus und Sexismus finden auch im Alltag statt. Warum es wichtig ist, eigene Vorurteile zu hinterfragen. Veranstaltungen zum Thema in Kempten.

28.05.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Hast du abgenommen?“, „Woher kommst du?, „Das war doch schon immer so“ – Sätze wie diese wirken oft harmlos und doch können sie Menschen verletzen oder diskriminieren. Wie man mit solchen Aussagen umgehen und eigene Vorurteile hinterfragen kann, thematisiert Soziologin Jana Bialluch in ihren Antidiskriminierungstrainings. Auch bei einem Workshop während der „Diversity Tage“ in Kempten will sie Menschen für Rassismen und Sexismen im alltäglichen Leben sensibilisieren.

