„Wir nehmen jeden!“: Restaurants in Kempten reduzieren die Öffnungszeiten - wegen Personalmangels

Gastronomen und Einzelhändler suchen händeringend Personal. Der Mitarbeiter-Mangel wirkt sich auf die Öffnungszeiten aus. Zum Schutz der Beschäftigten.

08.10.2021 | Stand: 05:20 Uhr

Mitarbeiter gesucht. Zettel mit diesem oder einem ähnlichen Aufruf hängen in zahlreichen Kemptener Schaufenstern und an Wirtshaustüren. Der Personalmangel im Einzelhandel und in der Gastronomie ist unübersehbar – und wirkt sich insbesondere in Restaurants und Cafés längst auch auf die Öffnungszeiten aus. Als ein „Riesenproblem“ bezeichnete das Thema Michael Heel, Kemptener Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands, am Donnerstagnachmittag im Tourismusbeirat. Auch Quereinsteiger seien willkommen, betonte er. „Wir nehmen jeden!“