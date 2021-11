"Wir nehmen keinen Unfall leichtfertig hin" - Diesen Lösungen sollen Kemptener Straßen sicherer machen

An manchen Stellen in Kempten kracht es besonders häufig. Was die Gründe sind und wie Unfälle künftig verhindert werden können, beschäftigt eine Kommission.

14.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Warum kommt es gerade an dieser Kreuzung zu Auffahrunfällen? Sind die Markierungen für Abbieger zu undeutlich gesetzt? Und was haben Ameisen mit ausfallenden Ampeln zu tun? Über all diese Themen sprach jetzt wieder die Kemptener Unfallkommission. Mit am Tisch saßen Vertreter des Amtes für Tiefbau und Verkehr der Stadt Kempten, des Staatlichen Bauamts Kempten und der örtlichen Polizeiinspektion. Ihr gemeinsames Ziel: Stellen, an denen es besonders häufig zu Unfällen kommt, so gestalten, dass es weniger oft kracht.