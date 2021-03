Was passiert mit dem Real in Kempten? Ein Allgäuer Unternehmen bestätigt, Rechte an der Immobilie zu haben. Doch die Verantwortlichen halten sich noch bedeckt.

11.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Noch sind nicht alle Verträge unter Dach und Fach, aber schon jetzt zeichnet sich ab: Aus dem Real-Markt am Stadtweiher wird wohl bald ein V-Markt. Was genau am stark frequentierten Einkaufs-Standort im Kemptener Westen passieren soll und wann der neue Lebensmittelmarkt eröffnen könnte – dazu will sich die verantwortliche Georg Jos. Kaes GmbH derzeit aber nicht äußern.