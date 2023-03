Das ist neu im Kemptener Nachtleben

Comedy-Bühne, Karaoke und Mottopartys: Gastronomen in Kempten werden kreativ, um Gäste zu gewinnen.

31.03.2023 | Stand: 21:36 Uhr

Zum Weiß-Ball kamen früher Menschen aus München oder Augsburg bis nach Kempten, erzählen Pippo Parrinello, 65, und Dino Vacca, 77, vom „Drop In“. Bühnenbildner dekorierten den Nachtclub in der Nähe der Basilika ganz in Weiß etwa mit Bettfedern auf der Tanzfläche, eine Künstlerin bemalte die Gesichter der Gäste. Damals arbeiteten die beiden Freunde am Tresen oder am Mischpult, 1987 übernahmen sie dann gemeinsam das „Drop In“. Nun steigen ihre Söhne Marcel Parrinello, 21, und Giuliano Vacca, 36, mit ins Geschäft ein – mit neuen Ideen. Statt dem Weiß-Ball gibt es jetzt eine White Party mit Schwarzlicht und Techno. Giuliano Vacca sagt: „Wir holen uns Inspiration und wollen Kult mit der heutigen Zeit verbinden.“

Um das möglich zu machen, sei zunächst einiges an Arbeit nötig gewesen. „Das Drop In hatte nicht immer den besten Ruf, das wissen wir, aber das wollen wir ändern“, sagt Marcel Parrinello. Zu heiß sei es etwa gewesen, die Toiletten ein Problem, also investierten Söhne und Väter in eine Klimaanlage und sanierten die WCs. Auch eine neue Licht- und Musikanlage richteten sie ein, außerdem bekam das DJ-Pult einen neuen Platz, sagt Marcel Parrinello. „Früher war das Mischpult in der Bar, das passt heute nicht mehr.“ Die Musik soll mehr Raum bekommen – und die Gäste mehr Platz zum Tanzen, weshalb einige Sitzecken weichen mussten. Das könnte Sie auch interessieren: Franz Heiligensetzer hat 1000 Paare getraut - auch im Fernsehen.

Zur Mallorca-Party kommen auch wieder die Jüngeren

Wie vor mehr als 30 Jahren die Bälle, haben nun auch die Partys ein Motto. Um die Konzepte kümmern sich die Junior-Chefs. Besonders gut komme etwa die Mallorca-Reihe an, erzählt Giuliano Vacca. „Die Motto-Partys ziehen mehr Studierende und junge Menschen an“, sagt er. Diese kämen nun auch früher zum Feiern vorbei. Giuliano Vacca sagt: „So schlimm die Pandemie war, für uns kam sie zur richtigen Zeit, weil wir so einiges verändern konnten.“ Stammgäste seien freilich weiterhin willkommen, auch Pippo Parrinello und Dino Vacca stehen wie gewohnt freitags und samstags hinter der Bar und schenken aus.

Zwei Generationen im „Drop In“: Giuliano (von links) und Dino Vacca, Marcel und Pippo Parrinello. Bild: Martina Diemand

Auch andere Gastronomen und Veranstaltende werden kreativ, um Gäste ins Kemptener Nachtleben zu ziehen. In der Smoove Bar in der Gerberstraße etwa gibt es nun eine monatliche Comedy-Nacht, organisiert vom Kemptener Studenten Vladislav Hirschfeld und der Sonthofenerin Marie Theres, wie sie sich auf der Bühne nennt. Bei einem sogenannten Stand-up können Künstlerinnen und Künstler Neues für ihr Kabarett-Programm ausprobieren, dafür hat jeder knapp zehn Minuten Zeit. Vladislav Hirschfeld sagt: „An so einem Abend kann alles passieren.“

Auch die Gäste trauen sich öfter auf die Bühnen

Vladislav Hirschfeld und Marie Theres reisen für solche Auftritte oft durch ganz Süddeutschland. Mit „Smoove Comedy Open Mic“ wollen sie jungen Künstlern eine Gelegenheit im Allgäu bieten und für mehr Vielfalt in der Veranstaltungslandschaft sorgen. Marie Theres sagt: „Auch immer mehr Menschen aus Kempten trauen sich auf die offene Bühne.“ Ein anderes Konzept zeigen die Organisatoren am Donnerstag, 27. April, ab 20 Uhr mit „Ost West“.

Ein weiteres noch junges Format: Die Karaoke-Nacht im Illerstüble in der Burgstraße. Am ersten Samstag im Monat schmettern Gäste dort Lieder von Britney Spears, Andreas Gabalier und am liebsten, sagt Tarik Arslan, Nenas 99 Luftballons. Entstanden sei das Konzept aus einer spontanen Idee: „Die Gäste begannen zu singen und wir hatten zwei Mikrofone da.“

Mittlerweile ziehe die Karaoke-Nacht wiederkehrende Gäste an sowie größere Gruppen, die etwa für Geburtstagsfeiern reservieren. Tarik Arslan sagt: „Von Hip-Hop über Country bis zu Schlager hat unsere Karaoke-Anlage für jeden Geschmack etwas parat.“

Aus für den Ora-Club in Sonthofen