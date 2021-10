Neue Gesichter, neue Webseite: Das sind die "Allgäuer Unternehmerinnen"

Das Wirtschafts-Netzwerk "Allgäuer Unternehmerinnen" startet mit einem neugewählten Vorstand und erneuert seine Webseite im Internet.

Mit dem Slogan „Weil wir gemeinsam stärker sind“ präsentiert sich der Verein Allgäuer Unternehmerinnen jetzt auf seiner neuen Webseite. Damit will der 2009 gegründete Verein auf den Punkt bringen, worum es den Mitgliedern geht: neue Kontakte knüpfen, netzwerken, sich gegenseitig empfehlen und im Business unterstützen. Über hundert Unternehmerinnen aus dem gesamten Allgäu und vielen unterschiedlichen Branchen haben sich aktuell im Verein zusammengetan.

Nachdem im Juni der neue Vorstand gewählt wurde, „haben sich die acht Frauen an der Spitze des Netzwerks ins Zeug gelegt“, heißt es in einer Mitteilung der Allgäuer Unternehmerinnen. Sie kümmerten sich demzufolge darum, dass der Verein ein frisches Aussehen und einen modernen Internetauftritt erhält.

Allgäuer Unternehmerinnen greifen sich gegenseitig unter die Arme

Verena Lauterbach, erste Vorsitzende des Vereins, freut sich über „eine moderne Internetseite“, die den „Charakter unseres Vereins widerspiegelt“. Die Allgäuer Unternehmerinnen würden eine starke Gemeinschaft bilden, in der man sich unter die Arme greift. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle Mitglieder – sofern sie sich selbst einbringen – spürbar von ihrer Mitgliedschaft profitieren. Im Mittelpunkt stehen regelmäßige Vorträge zu Business-Themen, viele Gespräche und das Netzwerken.

Nachdem die Veranstaltungen des Vereins seit dem Beginn der Corona-Pandemie überwiegend online stattgefunden haben, treffen sich die Unternehmerinnen jetzt langsam wieder persönlich. Für Verena Lauterbach ist das ein weiterer Grund zur Freude: „Wenn es darum geht, tiefere Gespräche zu führen, sich wirklich auszutauschen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen, sind persönliche Treffen einfach klar im Vorteil.“

Allgäuer Unternehmerinnen: Verein will sich nach Mitgliederwünschen ausrichten

Mit der neuen Webseite sind die Neuerungen im Verein noch nicht abgeschlossen. Demnächst soll durch eine Umfrage unter den Mitgliedern ermittelt werden, was sich die Unternehmerinnen vom Verein wünschen und wie er sie am besten in ihrem Geschäftsalltag unterstützen kann.

Die Resultate sollen in das Angebot des Vereins einfließen und so noch mehr Dynamik ins Vereinsleben bringen. Und ein weiteres Ziel verfolgen die Mitglieder: Wachstum. „Neue Mitglieder sind herzlich willkommen, um das Netzwerk zu bereichern“, schreiben die Unternehmerinnen. „Wer den Verein kennenlernen möchte, kann auch als Gast an den Veranstaltungen teilnehmen.“

