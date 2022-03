Etwa 150 Menschen besuchten die Kundgebung anlässlich des Weltfrauentags in Kempten. Am Rande haben wir gefragt: Erleben Sie Diskriminierung im Alltag?

09.03.2022 | Stand: 19:27 Uhr

Überall auf der Welt müssen sich Frauen Diskriminierungen gefallen lassen – auch im Allgäu. Der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen sei in der Region besonders hoch, hieß es während der Kundgebung der Initiative „Access All(gäu) Area“ (AAA) am Dienstagnachmittag in Kempten. Diese hatte anlässlich des Weltfrauentags auf den St.-Mang-Platz geladen. Etwa 150 Frauen und auch ein paar Männer waren dem Aufruf gefolgt.