Wo eröffnet ein Geschäft? Was passiert am Wohnungsmarkt? - Diese Themen interessieren Kemptener 2021 besonders

Neben Corona bewegten die Leserinnen und Leser zwei Kemptener Themenfelder besonders: Wohnraum und Geschäftswelt. Welche Texte beliebt waren.

27.12.2021 | Stand: 17:53 Uhr

Im Februar versetzte die britische Corona-Mutation die Menschen in Kempten und dem Oberallgäu mitten im Lockdown in Sorge. Im November entscheiden sich zwei Oberallgäuer Hausärzte dazu, keine Ungeimpften mehr zu behandeln: Auch der Kemptener Lokalteil der Allgäuer Zeitung war im vergangenen Jahr gespickt mit Coronameldungen. Doch auch abseits des Pandemiegeschehens gab es so manche Geschichte oder Meldung, die die Leserinnen und Leser besonders interessierte. Das sind die beliebtesten Artikel des vergangenen Jahres:

Im Forum Allgäu tut sich einiges: Eine Notfallübung sorgt in Kempten für besonders viel Aufregung im Einkaufszentrum

"Alle raus", hieß es am Mittwoch, 13. Oktober, im Forum Allgäu. Wegen einer Notfallübung wurde das Einkaufszentrum in Kempten geräumt. Die Menschenmassen, die sich wie gewollt auf dem Sammelplatz vor dem Gebäude einfanden, sorgten aber für so manches Stadtgespräch. Auch unsere Leserinnen und Leser hat der unübersehbare Vorfall in der Innenstadt besonders neugierig gemacht. Mehr als 40.000 Menschen klickten seit Veröffentlichung auf die Meldung zur Notfallübung. Damit ist der Artikel auf Platz eins der meistgelesenen Lokalmeldungen. Auch den zweiten Platz auf dem Treppchen belegt eine Geschichte aus dem Forum Allgäu. Im November berichtete die Lokalredaktion Kempten über Neueröffnungen: Ein Bekleidungsgeschäft schließt, der Laden eines Spieleunternehmens eröffnet.

(Mehr dazu lesen Sie hier: Neues aus dem Forum Allgäu in Kempten: Welches Geschäft schließt, wer neu aufmacht)

Weil er keine Wohnung findet, zieht ein Allgäuer in seinem Campingbus

Seit 2019 lebt Jannis Hübner auf seinen rollenden zwölf Quadratmetern. Weil ihm eine schicke Wohnung in Kempten und dem Umland zu teuer ist, wohnt er in seinem Campingbus. Diese Geschichte begeisterte im Januar zahlreiche Leserinnen und Leser. Immer wieder sorgen steigende Mieten, der umkämpfte Wohnungsmarkt oder fehlender Wohnraum für Diskussionen in der Region.

(Mehr dazu lesen Sie hier: "Miete für Wohnung im Allgäu ist mir zu teuer!" Allgäuer (22) lebt im Campingbus)

Jannis Hübner lebt in seinem Campervan. Bild: Martin Erd

Ehemals Villa, bald Mehrfamilienhäuser: Wohnprojekt in Kempten in exklusiver Lage

Im Haubenschloßgebiet in Kempten sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 25 Wohnungen entstehen. Der Bau sorgt bei den Nachbarn für Ärger. Sie machen sich Sorgen um alte Bäume auf den Grundstücken und befürchten zu hohe Häuser in ihrer Nachbarschaft. In der Ellharter Straße stehen besonders viele Villen und große Anwesen in Kempten.

(Mehr dazu lesen Sie hier: Wohnen in exklusiver Lage: Kempten, Ellharter Straße 29)

Was tut sich in der Kemptener Geschäftswelt? Eröffnungen interessieren AZ-Leser besonders

Aus Real wird V-Markt: Diese Eröffnung interessierte AZ-Leserinnen und Leser im Mai besonders. Unsere Redaktion begleitete das Team des Real-Marktes beim Ausverkauf, ebenso wie die V-Markt-Mitarbeiter beim Einräumen der Regale.

(Mehr dazu lesen Sie hier: Neuer V-Markt für Real in Kempten: Bio, regional und 100.000 Artikel im Sortiment)

Auch eine Geschichte über eine etwas außergewöhnliche Geschäftseröffnung gehört zu den meistgelesenen Artikel des Jahres. In einem sogenannten Pop-up-Store verkaufen zwei Jungunternehmer ein von ihnen entwickeltes Getränk. Um ihre „Energy-Water“ unter die Leute zu bringen, ziehen sie für 18 Stunden in die ehemaligen Hallhuber-Räume in der Kemptener Innenstadt.

Die beiden Kemptener Michael Schaidnagel (27) und Robin Schwald (25) eröffnen mit ihrem Startup AQTIVATE einen Pop-up-Store in Kempten. Bild: Aqtivate

Lange Schlange in der Kemptener Fußgängerzone für süßes Gebäck

Eine Eröffnung, die besonders viele Einkäufer und Leser anzog, war die der Donut-Kette "Royal Donuts". Am ersten Verkaufstag im Februar waren sogar Sicherheitskräfte in der Fußgängerzone in Kempten vor Ort, um für die Einhaltung der Corona-Beschränkungen während der Wartezeit zu sorgen.

Das 50 Jahre alte Nahversorgungszentrum in Ursulasried in Kempten soll modernisiert werden - ein Thema, das lange Zeit Stadt und Politik beschäftigte. Seit September steht nun ein Plan für die Zukunft: Im Fenepark soll der Modepark Röther deutlich erweitert werden. Auch ein Aldi und eine Drogerie sind geplant.

(Mehr dazu lesen Sie hier: Das Ringen hat ein Ende: Neuer Plan für den Fenepark in Kempten steht)