Am 11. November wird an die Legende des Heiligen St. Martin erinnert, der demnach einem Bettler in Not die Hälfte seines Mantels gab. Doch wie sieht es um die Hilfsbereitschaft in unserer heutigen Gesellschaft aus? Wir haben darüber mit Dekan Bernhard Hesse, dem muslimischen Jugendleiter Haci-Enes Keyha und einem Bewohner einer Obdachlosenunterkunft gesprochen.