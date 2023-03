Wo ist Gott in Kriegs- und Krisenzeiten? Ruhestandspfarrer Hermann Wohlgschaft auf der Suche nach Antworten

Der Angriff auf die Ukraine und die Debatte über Waffenlieferungen beschäftigt den früheren Kemptener Pfarrer Wohlgschaft. Eine Antwort zu finden, ist schwierig.

25.03.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Waffen liefern, nach denen die Ukraine zur Verteidigung im russischen Angriffskrieg verlangt, oder nicht? Diese Frage ist nicht nur in Parlamenten und an Stammtischen viel diskutiert, sie bewegt auch den ehemaligen Kemptener Stadtpfarrer Hermann Wohlgschaft. „Und wieder stellt sich die Frage nach Gott“, sagt er. Zwei neue Bücher hat der 79-Jährige im vergangenen Jahr dazu veröffentlicht. Nun stellt er sie in Kempten vor.

"Ich möchte glauben können" sagt Pfarrer Wohlgschaft auch in schwierigen Zeiten

Wie kann ein liebender Gott Leid zu lassen? Und was ist meine Rolle in diesem Leben? Diese Fragen hätten ihn vor vielen Jahren zum Theologie-Studium gebracht, erzählt Wohlgschaft. Klare Antworten habe er nicht gefunden, doch das sei nicht weiter schlimm: „Ich bin ohnehin ein fragender Mensch.“ Auf 183 Seiten nähert Wohlgschaft sich in „Und wo ist Gott?“ verschiedenen Erklärungsversuchen aus Bibel und Literatur an, jeder von ihnen habe seine Schwächen. An seinem Glauben ändere das nichts: „Denn ich möchte glauben können.“

Besonders in Krisenzeiten würden Menschen zunehmend die Frage nach Gott stellen. Ihm gebe sein Glaube Halt, sagt Wohlgschaft – was keine Einbahnstraße sei. Er erinnert sich an seine Zeit als Klinikseelsorger in einer Psychiatrie: „Ich bin dort Menschen begegnet, die aufgrund von Leiderfahrungen jeden Halt verloren haben und trotzdem haben auch sie mir geholfen.“

Hermann Wohlgschaft Hermann Wohlgschaft, ehemaliger Stadtpfarrer Kempten, Buch, Gott, Pfarrer

Auch mit Zuhörerinnen und Zuhörern will der Autor und Ruhestandspfarrer ins Gespräch kommen. Seine aktuellen Bücher stellt er vor allem an ehemaligen Wirkungsorten vor – in der Kemptener Pfarrei St. Franziskus war er von 1983 bis 1993 tätig. Er sagt: „Oft kommen persönliche Fragen aus dem Publikum. Auch ein Pfarrer hat Leid erfahren.“

Friedlicher Widerstand oder Waffenlieferungen? Eine "Zwickmühle" auch im Glauben

Das zweite Buch, das Wohl–gschaft bei seinen Lesungen im Gepäck hat, trägt den Titel „Make love not war“ und entstand kurz nach Kriegsbeginn. Darin befasse er sich etwa mit Fällen aus der Vergangenheit, in denen Religion missbraucht wurde, um Gewalt zu legitimieren. Wohlgschaft ist Mitglied der ökumenischen Friedensbewegung Pax Christi und befürworte Lösungen ohne den Einsatz von Waffen, aber respektiere auch andere Standpunkte. Er sagt: „Man fragt sich: Wie kann Gott zulassen, dass wir in einer solchen Zwickmühle sind? Doch der Krieg in der Ukraine ist von Menschen gemacht, und er muss von Menschen beendet werden.“

Info: Das Buch „Und wo ist Gott?“ stellt Pfarrer Wohlgschaft am Mittwoch, 29. März, ab 19.45 Uhr im Pfarrsaal von St. Franziskus vor. Auch über „Make love not war“ spricht er.